Child fever relief: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಸಿರಪ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರದ ಸಿರಪ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗೌತಮ್, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾಡುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಸಿರಪ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಒರೆಸಬೇಕು?
ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಅದ್ದಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವರದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಸಿರಪ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುವ ವಿಧಾನವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ…
ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟಲು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು (ಎಂದಿಗೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ) ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು.
ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಒರೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ನಂತರ, ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಶಾಖವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಂಕುಳನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಕಂಕುಳಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ (ಹಣೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳು) ಶಾಖವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಪೋಷಕರು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
* ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
*ನೀವು ಒರೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ತೆಳುವಾದ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನಡುಗುವುದು ಎಂದರೆ ದೇಹವು ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
*ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ತೆಳುವಾದ, ಉಸಿರಾಡುವ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
*ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಓಆರ್ಎಸ್ ನೀಡಬೇಕು.
ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
-ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೂ ಮತ್ತು ಜ್ವರದ ಸಿರಪ್ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಜ್ವರ 103°F ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
-ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ.
-ಜ್ವರ 104°F ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ.
-ಮಗುವು ತೂಕಡಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿದ್ದರೆ.
-ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ.
-ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ.
-ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ.
-ಮಗುವಿಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದಿರುವುದು, ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು.
ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
Disclaimer:ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.