ರಾತ್ರಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜೋಕೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೂಡ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗೋದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು
ಕೆಲವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಐದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆ
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು, ತುರಿಕೆ, ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊಂಟ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು
ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ವೆಟರ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದು) ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ
ಅತಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಬಿಗಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರದ ಕಾರಣ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ಹಗುರವಾದ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪೈಜಾಮಾ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಿದ್ದರೆ, ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವುದು ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.