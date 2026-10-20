ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಆನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವೈದ್ಯ ಮಗ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಐ ನೆರವು ಪಡೆದರು. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಔಷಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಕೊರತೆಯ ಸುಳಿವು ದೊರೆಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಬಿ6 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸೆಳೆತ ನಿಂತು ತಾಯಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಾಯಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ; ಎಐ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸುಳಿವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವೈದ್ಯ ಮಗ!
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಗ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನೀಡಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಸೆಳೆತ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ (NHS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯೂ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಎಐ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವು ಏನು?
ತಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಐ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಕೊರತೆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ದೊರೆಯಿತು.
ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವೈದ್ಯರು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅನ್ನು ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆಳೆತ ನಿಂತಿತು. ನಿರಂತರ ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆನ್ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಆನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಎಪ್ಪತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಆನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆ ಎಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಐ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಿಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಣಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣದ ಸುಳಿವು ನೀಡಬಹುದು; ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ವೈದ್ಯರ ಕೆಲಸ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.