ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷ, ಜಠರದುರಿತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇದೇ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆದಾಗ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಳಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ
ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು, ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಪ್ರತಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 54 ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು, ಅವುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ಆಹಾರ ವಿಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5% ಕಚ್ಚಾ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಳಿಯ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ?
ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜಠರದುರಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ರಕ್ತ ವಿಷದಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಪಂಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಕೋಳಿ, ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸದ ಹಾಲು, ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಪುನಃ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.