ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಹಾಕಿ ನೋಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ!
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ನಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ರುಚಿ ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಇರುವ ಅಂಗವಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು 'ಆರೋಗ್ಯದ ಕನ್ನಡಿ'. ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣವು (Tongue Color) ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ 'ಚೆಕಪ್' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
1. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ (ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ):
ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗುಗಳಂತಹ (Papillae) ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಎಂದರ್ಥ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.
2. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನ (ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ):
ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪದರ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (Dehydration) ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದಿದ್ದಾಗ ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿ ನಾಲಗೆ ಬಿಳಿಯಾಗಬಹುದು. ತಂಬಾಕು ಬಳಸುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಮುಂದೆ 'ಲ್ಯುಕೋಪ್ಲಾಕಿಯಾ' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
3. ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಪೇಲವ ಬಣ್ಣ (ರಕ್ತಹೀನತೆ):
ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ (Iron) ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ (ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ನಾಲಗೆ):
ನಾಲಿಗೆಯು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಥವಾ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಾದಾಗಲೂ ನಾಲಗೆ ಹೀಗೆ ಊದಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ.
5. ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ (ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ):
ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಶಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
6. ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ (ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ):
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಲಹೆ:
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು!