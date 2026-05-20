ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ನಡುವಿನ ಕದನ ಈಗ ಹಣದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಾಸಿಕ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಜಯಂ ರವಿ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಕೇಳಿರೋ ಜೀವನಾಂಸ ಎಷ್ಟು ಕೊಟಿ ರೂ.?
ಕಾಲಿವುಡ್ನ 'ಜೆಂಟಲ್ಮನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟ ಜಯಂ ರವಿ (Jayam Ravi) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಈ ನಟ, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಜಯಂ ರವಿ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಜೀವನಾಂಶದ ಮೊತ್ತ ಈಗ ಸಿನೆಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ!
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ!
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಷರತ್ತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂ ರವಿ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಆರತಿ ಅವರು ಮಾಸಿಕ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ! ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 4.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯೇ 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಷ ದುಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವರು ತಿನ್ನುವುದಾದರೂ ಏನು?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ 'ಚಾಂಪಿಯನ್'!
ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತೀವ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ರವಿ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.
ಆರತಿ ಅವರ ಪ್ರತಿವಾದವೇನು?
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರತಿ ಅವರ ವಾದವೇ ಬೇರೆಯಿದೆ. "ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ರವಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಆರತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಕೆನಿಶಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, "ನಾನು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆನಿಶಾ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಜಯಂ ರವಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಒಂದು ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೀಗೆ ವಿವಾದದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಜೀವನಾಂಶದ ಮೊತ್ತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ. ಜಯಂ ರವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ "ಸ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ" ಎಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಈ 'ಜಯಂ' ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಂಶ: ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ನಡುವಿನ ಕದನ ಈಗ ಹಣದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಾಸಿಕ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.