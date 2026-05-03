Colon Cancer in Young Adults: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬ ಕಾಲ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 25 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Colon Cancer) ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪಡೆಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 'JAMA Oncology' ಎಂಬ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು 1994 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗಿನ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರ (25-49 ವರ್ಷ) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕರು ಅಹ್ಮದಿನ್ ಜೆಮಲ್.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಹುತೇಕ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5.2 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 2.7 ರಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೆಚ್ಚು ಓದುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೇತ (Marker). ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ:
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ (ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ).
ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯ ಕೊರತೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಂಶೋಧಕ ಪಾಲೋ ಬೊಫೆಟ್ಟಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಭೇದಿ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ.
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
ಮಲವು ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಬೊಜ್ಜು (Obesity).
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ.
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ (Family History).
ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ (ತಪಾಸಣೆ) ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಜನರು ಈಗ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬದಲಿಗೆ 45 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
ಕೊಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇನಾ?
ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು 'ಕೊಲನ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಮಲದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೆಲವು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು 'ರೆಕ್ಟಮ್' (ಮಲನಾಳ) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕೊಲನ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಮ್ ಇವೆರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
ಕೊಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.
ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕೊಲನ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಮ್) ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು.
ಇವೆರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತಪಾಸಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಲೊನೊಸ್ಕೋಪಿ) ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂಬಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.