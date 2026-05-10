ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ದೇಹ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜೆನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ತನಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಒಂದು
ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಸ್ತನದೊಳಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳು ಭಾರವಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎನಿಸಬಹುದು.
ಎರಡು
ತೊಟ್ಟುಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಅರಿಯೋಲಾ (Areola) ಎಂಬ ಕಪ್ಪು ಭಾಗದ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ.
ಮೂರು
ತೊಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಒಣಗಿ, ಒಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ 'ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್' ಎಂಬ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆತಂಕಪಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸ್ತನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು
ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನಯವಾದ, ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಇರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲೇ ಫೈಬ್ರೊಡೆನೋಮಾದಂತಹ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು.