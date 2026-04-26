ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ! 

ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (Kiara Advani) ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ (Bodyguard) ಜೀಶನ್ ಖುರೇಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಈಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಂಗಾಗುತ್ತೀರಿ!

ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಸಂಭವಿಸಿತು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆತ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಢೀರನೆ ಕಿಯಾರಾ ಅವರತ್ತ ನುಗ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು (Hug) ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ! ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತಬ್ಧರಾದರು.

ಜೀಶನ್ ಎಂಬ ರಕ್ಷಕ:

ಆದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇದ್ದ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜೀಶನ್ ಖುರೇಷಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಜೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ದೂರ ತಳ್ಳಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂಡದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೀಶನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೃಗಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಟ್ಟ ಪಾಡು:

ಕಿಯಾರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಜೀಶನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸ್ವತಃ ಜೀಶನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿ, ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.

ಇಂದು ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ:

'ಶೇರ್ಷಾ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗೆ 'ಸಾರಯಾ' ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದು ಎದುರಾದ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆತು, ಇಂದು ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ!