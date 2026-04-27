ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಹೋಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ಕಥೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಹೋಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಖರಾಯತ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ, ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಓದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನ ಈ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು 'ಲೂಪ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಆಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
"ನಾನೀಗ ಒಂದು ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಫೀಸ್ ಬೇಕು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ... ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೂಪ್! ಆದರೂ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ," ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಇದು' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಈ ಕಷ್ಟದ ಹಂತವು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.