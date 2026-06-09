ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವೇಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'OG' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವೈದ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
"ಅವೇಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ"
ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಕೋಟೇಶ್ವರಮ್ಮ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು "ಅವೇಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ರೋಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಟೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಿಸಲು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಟೇಶ್ವರಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವರವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ, ಗಡ್ಡೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏಕೆ?
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡವು ನಡೆಸಿತು. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತು, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಏನಂದ್ರು?
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವರು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. OG ಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆಕೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ರೋಗಿಯು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು.