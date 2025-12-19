Bharti Singh Second Pregnancy: ನಟಿ ಭಾರತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತಿ ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೇಟ್ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 'ಲಾಫ್ಟರ್ ಶೆಫ್ಸ್' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತಸ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತಿ ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೇಟ್ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 'ಲಾಫ್ಟರ್ ಶೆಫ್ಸ್' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ (Water Breaking) ಆಗುವುದೆಂದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚೀಲ (ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್) ಒಡೆದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರ ನಂತರ ಯೋನಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋನಿಯಿಂದ ನೀರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವದ ಕೆಲಸವೇನು?
ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ (Amniotic fluid) ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದ ನೀರು ಮಗುವಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು - ಮಗುವನ್ನು ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಗುವನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿಗಾದಲ್ಲಿಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 37 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಟರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ತೇವದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಜನನಾಂಗ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರದ ನಡುವಿನ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದ ಪದರ, ಪೆರಿನಿಯಂನಲ್ಲೂ ತೇವದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಮಗು ಜನಿಸಬೇಕು?
ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಗು ಜನಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.