Bathing on an Empty Stomach: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೇನು? ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ತಲೆಸುತ್ತು ಉಂಟಾಗಬಹುದೇ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೇನು? ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆಲಸ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಬಹುದು. ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಿನಚರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಳಸುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹವು ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಡುಕ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈಗಾಗಲೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸುಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ತಲೆಸುತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಹಠಾತ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.