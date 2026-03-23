58 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6:30ರ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರವಂತೆ. ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗೋ ಹೆಸರೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ, ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ 58 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ್, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಂಜೆ 6:30ರ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅವರ ಸಲಹೆ.
"ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಮುನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 6:30ರ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ" ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು
ಅಕ್ಷಯ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಿಸಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
"ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ದೇಹ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ನಟರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹಲವು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ" ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬದಲು ಸಮಗ್ರ ದಾರಿ
'ಖಿಲಾಡಿ ಕುಮಾರ್' ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳ ಬದಲು, ದೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು... ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಏಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಹಲವರು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಂದ ದೇಹ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಲ್ಲ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ 2-ಮಿನಿಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ" ಅಂತ ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಸದ್ಯ 'ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.