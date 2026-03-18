ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ತಪ್ಪಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಕಿಲಾಡಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಯೆಸ್, ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಹೊಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಲಾಡಿ ತಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕಿಲಾಡಿ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗಿಂತ ಕಿಲಾಡಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ!
‘ನನಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’
ಹೌದು ಅಕ್ಷಯ್ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಆಗಲೇ ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಹೋದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಎಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್.
ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಿಲಾಡಿಗಿಂತ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತ ಜನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
- ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.