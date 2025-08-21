AIIMSನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಲಭ್ಯ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ AIIMS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ವಿನೀತ್ ಗೋವಿಂದ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ, AIIMS ನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
OPD ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳು AIIMS ನ ಆಂಕೊಲಾಜಿ OPD ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಕೇವಲ 10-50 ರೂ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬಯಾಪ್ಸಿ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಟಿ/ಎಂಆರ್ಐ/ಪಿಇಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಂತಹ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ 70-80% ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ: AIIMS ನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಗೆ 10,000-30,000 ರೂ. ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿಗೆ 3,000 ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ವೆಚ್ಚವಿದೆ. ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ AIIMS ಔಷಧಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವಿದ್ದು, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
AIIMS ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.AIIMS ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೂ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.