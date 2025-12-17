ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿನಾಯಿಲ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವ ಅಪಾಯ
ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು-ಗಂಟಲು ಉರಿ, ವಾಂತಿ, ತಲೆಸುತ್ತು ಬರಬಹುದು. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲೆಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೆರೆಸಿದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಕಾರಣ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಹೋಗಿ, ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲು ವಿನೆಗರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ.
