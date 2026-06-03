ಕರ್ಪೂರ ಸ್ನಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಬೇಡಿ; ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪುಡಿ ಸಾಕು. ಈ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ನಾನ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ; ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ 'ಕರ್ಪೂರದ ಸ್ನಾನ'. ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಸೇರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ
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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷವಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರವು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ 'ಔರಾ' ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು "ನಜರ್" ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಕರ್ಪೂರದ ಸ್ನಾನವು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಕರ್ಪೂರ ಸ್ನಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಬೇಡಿ; ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪುಡಿ ಸಾಕು. ಈ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕರ್ಪೂರದ ಸ್ನಾನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮಗೇ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ!