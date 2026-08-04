ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಮಧ್ಯಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
1: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
2: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು
ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಿಹಿ ಕಾಫಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಏರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಏರಿದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
3: ಫೈಬರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ನಾರಿನಾಂಶ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಶ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್, ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ.
4: ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು
ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ಸಾಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ನಡುವಿನ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ.
5: ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು
ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗೋಕೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದ್ರವ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
6: ನಿದ್ದೆಯ ಅಭಾವ
ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ಘ್ರೆಲಿನ್' (ghrelin) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 'ಒಬೆಸಿಟಿ ಜರ್ನಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತೆ.
7: ಒತ್ತಡ
ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' (cortisol) ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಸಿವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.