ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ, MERS-CoV ವೈರಸ್‌ ಪತ್ತೆ; WHOನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. WHO ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ ಐನ್ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ 28 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈರಸ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ MERS-CoV ವೈರಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು 2,605 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ, 936 ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 108 ಜನರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು WHO ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

MERS-CoV ಎಂದರೇನು?

MERS-ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ (MERS-CoV)ನ್ನು ಮೊದಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಈ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್, ಚೀನಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಗ್ರೀಸ್, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್, ಇಟಲಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕುವೈತ್, ಲೆಬನಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓಮನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 27 ದೇಶಗಳು MERS ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. , ಕತಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ವೈರಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

MERS ಎಂಬುದು ಝೂಟೋನಿಕ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು (Animals) ಮತ್ತು ಜನರ (Human) ನಡುವೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. WHO ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಡ್ರೊಮೆಡರಿ ಒಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

MERS ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೈರಸ್‌ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರ (Fever), ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅತಿಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಠರಗರುಳಿನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು (Symptoms) ಸಹ ಮೆರ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ (Patient) ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒಗೆ ವರದಿಯಾದ ಮೆರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35% ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ (Stomach) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ 936 ಸಾವುಗಳು (Death) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,605 ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೋಂಕಿತ ಒಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Camel) ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ (Virus) ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಹರಡುವ ಝೂಟೋನಿಕ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.