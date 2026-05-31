ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ರತ್ನಗಳು! ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವುದು ಶುಭ?
Lucky stones: ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ನಡುವೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರತ್ನಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಧುರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಯಾವ ರತ್ನವು ವಿಶೇಷ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಹಗಳ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ರತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರತ್ನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಓಪಲ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರ (Opal and Diamond)
ಓಪಲ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ರತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್ (Moonstone)
ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರ ದೇವನ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಪಚ್ಚೆ (Emerald)
ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ನವಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ರತ್ನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನವು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಯಾವುದೇ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಲಗ್ನ ಕುಂಡಲಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರತ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ರತ್ನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಧರಿಸಬಾರದು.
ರತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲೋಹವನ್ನು (ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು.
ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರದ ಆಯಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರತ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭಕರ.