ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸದ ರೂಪರ್ಟ್ ಲೋವ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ 600-700 ಮಂದಿ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ನಾದ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಲಂಡನ್ (ಜೂ.3) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(Pakistan) ಮೂಲದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು(Taxi Driver) ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ(S *xual abuse of children) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ 600-700 ಜನ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸದ ರೂಪರ್ಟ್ ಲೋವ್(British MP Rupert Lowe) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ 85 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮೇಲಿನ ತೀವ್ರ ಲೈ೦ಗಿಕ ಶೋಷಣೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ 600-700 ಜನರಿಂದ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ:
ಸಂಸದ ಲೋವ್ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನು 13 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 600-700 ಜನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ಧಾರೆ’ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ‘ನನ್ನ ಯೋನಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಬೆರೆಸಿ ನನಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ನನಗೆ ಆಗ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‘ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಯಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಮಾಡಿತು’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ
1997ರ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಐವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇವರ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸುಮಾರು 50 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1997ರಿಂದ 2013ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,400 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಜೈ ಅವರು ನೀಡಿದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.