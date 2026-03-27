ಅಮೆರಿಕ ಭೂಸೇನೆ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ತಸ್ನಿಮ್' ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎರಡು, ಭೂಸೇನೆ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.
ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಮೂಲಕವೂ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೂಚನೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭೂಸೇನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಈ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಾನ್ನ ವಾದ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಸೇನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸುಮಾರು 7,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಯುಎಸ್ ಸೈನಿಕರು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಲೂ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಈ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಭೂಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಭೂಸೇನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರಾನ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ 'ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೆ ಸೇರಲು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 'ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನವನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರಾನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್, ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಅಲಿ ಜಹಾನ್ಶಾಹಿ, ಇರಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಸೇನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಶತ್ರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಅಂತಲೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.