1971ರ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಇಶ್ರಾಕ್ ಹೊಸೈನ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತದ ಸಹಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು, &nbsp;ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಗಳು ಉಳಿದವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜನರು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

1971ರ ಯುದ್ಧದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ

1971ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಇಶ್ರಾಕ್ ಹೊಸೈನ್ ಬುಧವಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊಸೈನ್, 'ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು 1971ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವವನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿಯ ನೆನಪು

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಅನ್ನು 'ನರಮೇಧ ದಿನ'ವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೂರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚ್‌ಲೈಟ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ಅಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು 'ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು 'ಬಂಗಬಂಧು' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮರುದಿನ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಅನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತನ್ನ 'ಮಹಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ' ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನೇರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಭಾರತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1971 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜಂಟಿ ಪಡೆಗೆ ಶರಣಾದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉದಯಿಸಿತು. (ಎಎನ್‌ಐ)