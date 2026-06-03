ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ.77ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ 'ರಿಯಾಲ್' ಮೌಲ್ಯ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ದುಬೈ: ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಶೇ.6 ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ದೇಶದ ಜನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಈಗ ಶೇ.77ಕ್ಕೆ ಎರಿದೆ. ಇದು 2ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಮ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ 2ರ ಕಾಲದ ಹಣದುಬ್ಬರ
ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ‘ರಿಯಾಲ್’ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 32,000 ರಿಯಾಲ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಇರಾನಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 13.5 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ತಂಬಾಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದರ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು/ಸೇವೆಗಳ ದರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.113.8ರಷ್ಟೇರಿದೆ.
1942ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲು
1942ರ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಮಂದಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೇ ಆಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ 1 ಕಪ್ ಟೀಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಲ್ ದರವಿದೆ. ಒಂದು ರಿಯಾಲ್ ಎಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 0.000071 ರು.ಗೆ ಸಮ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದ 7,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
|ವಸ್ತು
|ಬೆಲೆ
|1 ಲೀ. ಪೆಟ್ರೋಲ್
|10,000 ರಿಯಾಲ್
|1 ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|5,000 ರಿಯಾಲ್
|ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ
|5,000 ರಿಯಾಲ್
|ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ
|5,000 ರಿಯಾಲ್
|1.5 ಲೀ. ನೀರು
|10,000 ರಿಯಾಲ್
|ಕಾಫಿ
|40,000 ರಿಯಾಲ್
|ಹೇರ್ ಕಟ್
|1,00,000 ರಿಯಾಲ್