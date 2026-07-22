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- ಚೀನಾ, ಸೌದಿ, IMF ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ 85 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಚೀನಾ, ಸೌದಿ, IMF ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ 85 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತನ್ನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ₹85,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಐಎಂಎಫ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನೆರವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಳಪೆ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ
ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತನ್ನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹85,000 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ₹85,000 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (Treasury Secretary) ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ಬಳಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹85,000 ಕೋಟಿ) ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ
ಸಂಧಾನಕಾರ ವಿಚಾರವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ 'ವಿನಿಮಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನಿಧಿ' (ESF) ಮೂಲದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತೀರಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಡಾಲರ್ ನಗದು ಪೂರೈಕೆ, ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ನೆರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ – ಐಎಂಎಫ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬನೆ
2023 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ (Sovereign Default) ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಐಎಂಎಫ್ ನೀಡಿದ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹25,500 ಕೋಟಿ) ತುರ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಪಾರಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹59,500 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ವಿಸ್ತೃತ ನಿಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ (EFF) ಹಾಗೂ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹11,050 ಕೋಟಿ) ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಎಂಎಫ್ನ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳು, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ (Debt Rollovers) ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಿಸಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ.
ದಶಕಗಳ ಕಳಪೆ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗೊಂಡ ದೋಷಪೂರಿತ ನೀತಿಗಳು, ಸತತ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲೇ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಐಎಂಎಫ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡುವ ₹85,000 ಕೋಟಿಯ ಜೀವರಕ್ಷಕ ನೆರವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
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