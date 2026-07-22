ಬ್ರಿಟನ್ನ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕಾನಿಷ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ' ಸಚಿವರಾದರೆ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಲಿಸಾ ನಂದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಯುಕೆಯ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು 2016 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಯುಕೆಯ 7ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೇ ಭಾರಿ ಭಿನ್ನಮತ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಸುಮಾರು 120 ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ದೇಶದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಸದರ ದರ್ಬಾರ್
ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕಾನಿಷ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ' (AI) ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಲಿಸಾ ನಂದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ: ಕಾನಿಷ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ
ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾನಿಷ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಫ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಬಿಎ (MBA) ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಅನುಭವ
ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾನಿಷ್ಕ ಅವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ನಡುವೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ), ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 'ಲಾಜರ್ಡ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ:
ಕಾನಿಷ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದಿದ್ದ 'ವೇಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಮೋರ್ಗನ್' ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವೆಲ್ಷ್ (ವೇಲ್ಸ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸದ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಪರಿಸರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಜ್ ಕೆಂಡಾಲ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. (ಲಿಜ್ ಕೆಂಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ವಾರ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ).
ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಕಾನಿಷ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಇನ್ನೊವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ) ಖಾತೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾದ 'ಚಾಥಮ್ ಹೌಸ್' ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬ್ಯೂರೋ'ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಸಾ ನಂದಿ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ
ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಪುನರ್ರಚಿತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಸದೆ ಲಿಸಾ ನಂದಿ. ಇವರು ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1979 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಿಸಾ ನಂದಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ದೀಪಕ್ ನಂದಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ಲ್ಯೂಸ್ ಬೈಯರ್ಸ್ (ಲೂಯಿಸ್ ಬೈಯರ್ಸ್).
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ:
ಲಿಸಾ ಅವರು ಪಾರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿರ್ಕ್ಬೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸಂಸದ ನೀಲ್ ಗೆರಾರ್ಡ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ 'ಸೆಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್' ಚಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಮತ್ತು 'ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನೀತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಗನ್ನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ:
2010 ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು ಲಿಸಾ ನಂದಿ ಅವರನ್ನು 'ವಿಗಾನ್' ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 10,487 ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಮೂಲದ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
2020 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ (ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರೇಸ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ತಟಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರನ್ನು "ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲದ ನಾಯಕಿ" (Refresingly non-tribal) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೆರಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ (DCMS) ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಚಿವರ ನಡೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.