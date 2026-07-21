ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೈಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು 2025ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಚರ್ಚೆ:
ಕರಾಚಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಚರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರೀ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮೀಮ್ಸ್ ರಚಿಸಿದರು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ..!
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರಾಚಿ ಮೇಯರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಸಿಂಧ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (SIEHS-1122) ಸಂಸ್ಥೆ 2025ರಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಸೈಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವೇನು?
ಕರಾಚಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಲುಪಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ, ನೆಬ್ಯುಲೈಸೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷ..!
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಸೇವೆ!
ಸೈಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಲಂಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆವರೆಗೆ..!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿತು. ಅನೇಕರು, "ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಬಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಸೇವೆ ತಲುಪಿದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ.