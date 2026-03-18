ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ರಫ್ತು: ಹರ್ಮುಜ್ ದಾಟಿ ಹೊರಟ 90 ಹಡಗುಗಳು
ಅಮೆರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲ ತುಂಬಿದ 90 ಹಡಗುಗಳು ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಗಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ತೀವ್ರವಾದ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ತೈಲವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 90 ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 90 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು 'ಗೋ ಡಾರ್ಕ್' ಸಾಗಣೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಡಲ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಯಾ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಸಹ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿವೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಡಗು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾವೂ ಇರಾನಿನ ತೈಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಫ್ತುಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರೆಡ್ಡಲ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುನ್ ಕಾವೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ 15 ರ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 89 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 16 ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 135 ಹಡಗುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. 89 ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕರಾಚಿ ಭಾನುವಾರ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (LPG) ವಾಹಕಗಳಾದ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ದೇವಿ ಎರಡೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಭಾರತ ತಲುಪಿವೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇರಾಕಿನ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತೈಲವನ್ನು ಸಹ ಹರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಹಡಗುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸೋಮವಾರ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
