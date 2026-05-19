ಗಲ್ಫ್ ನಾಯಕರ ಮನವಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ದುಬೈ(ಮೇ.19): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, "ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಸೈನಿಕ ದಾಳಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ವಾದವನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ.
ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ದೇಶಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೂಡಿದ್ದ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' (The WSJ) ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ " ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೇ, ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕಾರ ದೇಶವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 14 ಅಂಶಗಳ ಹೊಸ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಾಜೆಮ್ ಘರಿಬಾಬಾದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವಿರಾಮ ನೀಡುವುದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು (Sanctions) ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಮೆರಿಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಇರಾನ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸತನವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತೀರಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಾನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ 'ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ'ಗೆ (Garbage) ಎಸೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 'ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್' (Axios) ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಈ ಮುನಿಸು ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ಇರಾನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗವಾದ 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ'ಯನ್ನು (Strait of Hormuz) ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚು ಹೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಡಗುದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.