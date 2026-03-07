ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ 'ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೀದ್ದೇನು ನೋಡಿ..
ದೀಪಿಕಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕರೀನಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ "ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ" ಅಥವಾ "8-hour shift" ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರು ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪರವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಬೇಬೋ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ (Kareena Kapoor) ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೇಹ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕರೀನಾ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕರೀನಾ ಸಾಥ್!
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಗಳು 'ದುವಾ' ಜನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕರೀನಾ, "ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್!
ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ದ ಬಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್' (The Buckingham Murders) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಕಾರಣ, ಇಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಂಡದವರು ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಕರೀನಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಬೆಬೊ!
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರೀನಾ, "ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗವೇ ಸರಿ. ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿಂಗಂ ಅಗೈನ್' ಸಹನಟಿಯ ಪರ ಧ್ವನಿ!
'ಸಿಂಗಂ ಅಗೈನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಕರೀನಾ, ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ದೀಪಿಕಾ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
