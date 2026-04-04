Laundry Tips: ತೊಳೆಯುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಸಾಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
Socks cleaning tips remove stains fast ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆದು ತೊಳೆದು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ತೊಳದ್ರೂ ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ… ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ವಿನೆಗರ್
ಕೊಳಕು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 4 ಚಮಚ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಕೊಳಕು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ, ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್
ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ. ಮೊದಲು, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕೊಳೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
ಅನೇಕ ಜನರು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೊಳಕು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಆಗ ಕೊಳೆಯು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
