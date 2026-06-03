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- ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ರೂ ಊಟ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ! ಸ್ಕೂಲ್, ಆಫೀಸ್ಗಂತೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್
ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ರೂ ಊಟ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ! ಸ್ಕೂಲ್, ಆಫೀಸ್ಗಂತೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೀರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
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Image Credit : Amazon
Lunch Box
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತರುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ನಮಗೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಊಟ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.
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Image Credit : Amazon
ಈ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಈ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೆಸರು Vaya Tyffyn. ನೋಡಲು ಸ್ಟೀಲ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ತಂಪು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡುವುದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
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Image Credit : Amazon
ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ
ಈ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಡಬ್ಬಿಗಳು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದೆರಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಪಲ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ. ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ-ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು, ಲೀಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,500 ರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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