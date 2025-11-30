ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ರೂ ಕರಗುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.. ಮತ್ತೆಂದೂ ಮುದ್ದೆಯಾಗಲ್ಲ
Soap Care Tips: ಸೋಪ್ ಇಡಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಪ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕರಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು, ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಸೋಪ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಸೋಪ್ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಸೋಪ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದು ಕರಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೋಪ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಪ್ ಕರಗದಂತೆ ಇಡಲು
ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಪ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೋಪ್ ಕರಗದಂತೆ ಇಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸೋಪ್ ಕರಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಲಹೆಗಳು
ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ
ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸೋಪ್ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿ ಇರುವ ಸೋಪ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸೋಪನ್ನು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಶವರ್ ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೇವಾಂಶವು ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸೋಪನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಇದು ಉಳಿದ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಪು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ
ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಸೋಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಸೋಪುಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆ
ಎರಡು ಸೋಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಸೋಪು ಒಣಗಿದಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಎರಡೂ ಸೋಪುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಲೂಫಾ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಒದ್ದೆಯಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಲೂಫಾದ ಮೇಲೆ ಸೋಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.