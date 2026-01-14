ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಈ 8 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದೆಂದರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ರೂ ಅವು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ವಿನೆಗರ್
ಶೀತ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್
ನೀವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ.
ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್
ಪಾಲಕ್ನಂತಹ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್
ನೀವು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೆಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಗಾಳಿ ಇರುವ ಜಾಗ
ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
