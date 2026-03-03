ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಣ್ಣ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ 7 ಬಗೆಯ ಜುಟ್ಟು ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಜುಮುಕಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಳಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ, ಮಾಥಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಯಿನ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಮ, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್ಡೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಬನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಡೋನಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ನೀಟ್ ಡೋನಟ್ ಬನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಬೆರಾ ಹೂವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಬನ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಬ್ರೀತ್ ಪಿನ್ಗಳು ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
