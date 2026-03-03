Kannada

ಕೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಣ್ಣ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ 7 ಬಗೆಯ ಜುಟ್ಟು ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುವಿರಿ.

ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬನ್ ವಿತ್ ಟಾಸೆಲ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಜುಮುಕಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಳಿ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram- hastachehra_makeover
ಪರ್ಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೋ ಬನ್

ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಲೋ ಬನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ಆಫೀಸ್ ಹೋಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುಂದರ ಹೇರ್‌ಡೂ ಆಗಿದೆ.
Image credits: instagram- ritika_khanwani_
ಹೆವಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರುವ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಬನ್

ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ, ಮಾಥಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಯಿನ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- rimpal_makeover_3797
ಡಚ್ ಬ್ರೇಡ್ ಜೊತೆ ರೋಸ್ ಡೆಕೋರ್

ಮಧ್ಯಮ, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್‌ಡೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: instagram- darshana_beauty_zone
ಗಜರಾ ಹಾಕಿದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬನ್

ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಬನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಡೋನಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: instagram- ajweta_makeover_3102
ಪಿಂಕ್ ಜರ್ಬೆರಾ ಜೊತೆ ಡೋನಟ್ ಬನ್

ಹೋಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ನೀಟ್ ಡೋನಟ್ ಬನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಬೆರಾ ಹೂವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- ruma_rh_
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಬನ್

 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಬನ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಬ್ರೀತ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram- kirti_hairstylist_pune

