- ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ರೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲ್ಲ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಕೊಳಾಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚವನ್ನ ಇರಿಸಿ
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಉಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರದ ಸ್ಪಾಟುಲಾ ಇಡಿ
ಹಾಲು ಕಾಯಲು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮರದ ಸ್ಪಾಟುಲಾವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮರದ ಸ್ಪಾಟುಲಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡೆಗೋಲನ್ನು ಸಹ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾದ ನಂತರ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಲನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಕಿ
ಹಾಲು ಉಕ್ಕುವ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ನೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
