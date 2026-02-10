- Home
- Life
- Women
- ಮೊಸರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ, ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಹುಳಿಯಾಗಬಾರದೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೊಸರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ, ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಹುಳಿಯಾಗಬಾರದೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್
How to store curd: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ಪೂರ್ವಜರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ
ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರವು ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊಸರು ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತೆ
ಮೊಸರು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಲಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಮೊಸರು ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅದು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಅಜ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಈರುಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆನೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮೊಸರು ಹುದುಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು. ಹಾಲನ್ನು ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ಕುದಿಸಿದರೂ, ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀರು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮೊಸರು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆನೆಯಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಹುದುಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಸರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು
ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಸರನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.