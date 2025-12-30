Kannada

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

food Dec 30 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ಬೇಡ

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರಿನ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. 

Image credits: Pinterest
ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖ್ಯ

ತಿನ್ನುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

Image credits: @Freepik

