ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಒಳಭಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ?, ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ
How to make glassware sparkle at home: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನುಗಳಿವೆಯೇ? ಅವು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು ಹಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆಯೇ? ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಬಳಸಿದರೂ, ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಡಸು ನೀರು (ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್) ಒಂದು ಕಾರಣ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಶೇಖರವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿ, ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
1.ವಿನೆಗರ್
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್, ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
2. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ: ಕಲೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಿಡ್ಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
3 ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಭಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು
ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಒಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ. ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಭಾಗವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
