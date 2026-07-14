ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಫಲ; ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ, ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ + ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ
ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿಯು ಜುಲೈ 13ರ ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಜುಲೈ 14ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಆನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿಯು ಜುಲೈ 13ರ ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಜುಲೈ 14ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇಂದು ನೀವು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಇಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂದು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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