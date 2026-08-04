ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ವೊಂದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ವೊಂದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಲೀವ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಯೂಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು
ಪೀಯೂಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜತಿನ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತೀವ್ರ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜತಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ ಲೀವ್, ಆದರೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನೋವಿಗೆ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು
ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ‘ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಕಾರಣ ನಾವು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಯ್ತು ನಿರ್ಧಾರ
ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಿಖಿತಾ ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಲೀವ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಜೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ದಿನಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ
ಆದರೆ ಪೀಯೂಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರಜೆಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಜೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ HoCನಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬದಲಿಸಿತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ನಂತರ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಶರ್ಮಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ, ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ನನಗೆ PCOS ಇದೆ, 4 ದಿನಗಳು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ
ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನೂ ಪೀಯೂಷ್ ಶರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ, "ನನಗೆ PCOS ಇದೆ. ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ DEI ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು HoC ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.