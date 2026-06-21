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- ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ
Doormat vastu tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಪಾರ ಕೃಪೆಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಂಥಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡಬೇಕು ?
ಎಂಥಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡಬೇಕು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮ್ಯಾಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನೀವು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿಯದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಎಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಮ್ಯಾಟ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮ್ಯಾಟ್ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸದಾ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು: ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ (ಆರೆಂಜ್) ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು: ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ (ಗೋಲ್ಡನ್) ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ
ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟಿಕದ (ಫಿಟ್ಕರಿ) ತುಂಡನ್ನು ಸಹ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬೇಡಿ
ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬೇಡಿ
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹರಿದುಹೋದ, ಕೊಳಕಾದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆಯೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಚಪ್ಪಲಿ-ಶೂ) ಬಿಡಬಾರದು.