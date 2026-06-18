Vastu Tips: ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಇದ್ಯಾ?
Main door vastu remedies for wealth: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಗಲೀಜಿದ್ದರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮನೆಮಾಡುತ್ತೆ
ಗಲೀಜಿದ್ದರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮನೆಮಾಡುತ್ತೆ
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ದಾರಿದ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯಾವ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗಲೀಜು ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ: ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ: ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರಾಹು ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳು, ಹಠಾತ್ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಕಲಹಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ
ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ
ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು (ಪೂರ್ವಜರು) ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಶ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಜಮೆಯಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು (Rose water) ಬೆರೆಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಾಸ್ತು ಉಪಾಯಗಳು
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಾಸ್ತು ಉಪಾಯಗಳು
ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಅಥವಾ ಕುಂಕುಮದಿಂದ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ' ಅಥವಾ 'ಶುಭ-ಲಾಭ' ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆದು, ಅದರ ಮೇಲೆ 'ಓಂ' (ऊं) ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯ: ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ (Dustbin), ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಶೂಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.