ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರ! ಇದು ಮುಂಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗಿಡ ದಿಢೀರನೆ ಒಣಗಿದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಿರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಳಸಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟಗಳು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೂಸ್ಟು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಗ್ರಹದೋಷದ ಸಂಕೇತವಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಗಿಡ ನಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
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