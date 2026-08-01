- Home
- Astrology
- Festivals
- ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಪವೇ?
ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಪವೇ?
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು 'ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಅಥವಾ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಪೂಜೆ (Daily Pooja) ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನದಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು 'ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ' (Nirmalya) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ (Waste) ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಬಳಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ (Organic Compost) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ?
ಮನೆಯ ತೋಟ (Home Garden) ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ (Compost) ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ (Natural Color), ಸುಗಂಧ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಧೂಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ (Reuse) ಮಾಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ನದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೀರಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ (Water Pollution) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.