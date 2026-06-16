Kitchen Vastu tips: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪದಾರ್ಥ ಖಾಲಿಯಾದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Vastu Shastra for home: ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಿಚನ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ
ಅರಿಶಿನ
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಗೌರವ, ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಉದ್ವೇಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪ್ಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಕ್ಕಿ
ಅಕ್ಕಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು "ಅಕ್ಷತೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷತೆ ಎಂದರೆ ನಾಶವಾಗದ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶುಭಪ್ರದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು
ಹಿಟ್ಟು
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ಕೂಡ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೊಸ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತುಂಬಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ/ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ/ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯದ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಅನೇಕರು ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರಿತ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.