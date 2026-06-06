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- Vastu Tips: ಓಡುತ್ತಿರುವ 1 ಕುದುರೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಭ ತರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Vastu Tips: ಓಡುತ್ತಿರುವ 1 ಕುದುರೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಭ ತರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Running Horse Statue Benefits: ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ (ಒಂಟಿ) ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ
ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಗತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ (ಮೇಜು) ಮೇಲೆ ಇಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಓಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೌರವ-ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ
ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ
ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು
ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು
ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ)
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ (ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ (ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ (ಕೆರಿಯರ್) ಬೆಳವಣಿಗೆ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ (ಕೆರಿಯರ್) ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಬ್ಸ್ (ಒಳ್ಳೆಯ ತರಂಗಗಳು) ಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ.