ಈ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ 7 ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಶಾಪ.. ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು!
Sarpa Dosha effects: ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಮುಗಿಯದೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೀವಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನೂ ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಂತಾಗುತ್ತೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದ ವಂಶ ದೋಷ
ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದರೂ, ಅದು ಏಳು ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂತಹವು ಇವೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದ ವಂಶ ದೋಷ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಘೋರವಾದ ವಂಶ ದೋಷವು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಘೋರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಪ ಶಾಪ
ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮಹಾಪಾಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಾಗದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಪಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದರೂ ಸಹ 'ಸರ್ಪ ಶಾಪ' ಆ ವಂಶವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ?
ಅಂತಹ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವುದು, ಸರ್ಪ ದೋಷವಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗದಿರುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಹ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ವಂಶವೇ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಧತ್ವ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೈಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಡೆಯಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ, ಹಲವು ಪಂಡಿತರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.)