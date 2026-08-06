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- ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ… ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 10ರೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ!
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ… ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 10ರೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ!
Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧನಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು: ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದ್ವಾರ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ, ಚಪ್ಪಲಿ-ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇರಬಾರದು. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ ಧನಾಗಮನದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು:ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು. ಈ ದಿಕ್ಕು ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಡದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ನೀರಿನ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತಿಜೋರಿ ಅಥವಾ ನಗದು ಇಡುವ ಲಾಕರ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ, ಆಭರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಉತ್ತರದತ್ತ ತೆರೆಯುವ ತಿಜೋರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಿಜೋರಿಯ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನೂ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು:
ಅಡುಗೆಮನೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಹಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಿ
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಓಂ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನಂತಹ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವು ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಇರದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ:
ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಅಲಮಾರಿ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.